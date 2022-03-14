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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» - «Ростов»: Карпин определился с составом после возвращения в клуб

14 Марта 2022 • 18:06 Комментировать
Рубин
...
Ростов
2.25 3.30 3.60
Через 0 ч. 29 мин.
Представляем вашему вниманию стартовые составы «Рубина» и «Ростова», которые сыграю в заключительном матче 21-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Елимов, Онугха, Кузнецов.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Калинин, Мухин, Кочканян, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Комличенко, Голенков, Турищев.

Встреча «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 14 марта в Казане на стадионе «Центральный». Начало – в 19:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Валерий Карпин РПЛ
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14.03  19:00 Рубин ... Ростов 2.07 3.25 4.00
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