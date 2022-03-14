«Рубин» - «Ростов»: Карпин определился с составом после возвращения в клуб

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Елимов, Онугха, Кузнецов.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Калинин, Мухин, Кочканян, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Комличенко, Голенков, Турищев.
Встреча «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 14 марта в Казане на стадионе «Центральный». Начало – в 19:00 мск.