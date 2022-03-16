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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комитет по этике РФС изучит слова Слуцкого после матча с «Ростовом»

16 Марта 2022 • 14:22 Комментировать
Рубин
1:2
Ростов
окончен

В пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили о том, что комитет по этике организации изучит нецензурные высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с заявлением о рассмотрении высказывания Слуцкого, который после матча 21-го тура с «Ростовом» (1:2) нецензурно прокомментировал работу арбитра Мешкова», — заявили в службе коммуникаций РФС «Спорт-Экспрессу».

Сообщается, что слова тренера казанского клуба рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Дату в пресс-службе не уточнили.

После матча 21-го тура РПЛ, в котором команда Слуцкого проиграла «Ростову», тренер позволил себе нецензурно высказаться в эфире государственного телеканала «Матч ТВ», обвинив арбитра матча Мешкова в непрофессионализме.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий РФС
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