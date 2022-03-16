Комитет по этике РФС изучит слова Слуцкого после матча с «Ростовом»

В пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили о том, что комитет по этике организации изучит нецензурные высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с заявлением о рассмотрении высказывания Слуцкого, который после матча 21-го тура с «Ростовом» (1:2) нецензурно прокомментировал работу арбитра Мешкова», — заявили в службе коммуникаций РФС «Спорт-Экспрессу».

Сообщается, что слова тренера казанского клуба рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Дату в пресс-службе не уточнили.

После матча 21-го тура РПЛ, в котором команда Слуцкого проиграла «Ростову», тренер позволил себе нецензурно высказаться в эфире государственного телеканала «Матч ТВ», обвинив арбитра матча Мешкова в непрофессионализме.