Дмитрий Егоров: Слуцкий может получить пожизненную дисквалификацию

Если наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий во второй раз в карьере применит силу к арбитру, то может получить пожизненную дисквалификацию.

По информации Дмитрия Егорова, если эксцентричный тренер казанской команды во второй раз в своей карьере ударит арбитра по лицу, то может получить пожизненную дисквалификацию и потеряет возможность работать в большом футболе.

Напомним, что после последнего матча «Рубина» с «Ростовом» Леонид Слуцкий очень жёстко раскритиковал работу главного арбитра Виталия Мешкова. До этого тренер уже много раз высказывал своё недовольство работой судей, а 19 лет назад даже подрался с одним из арбитров.