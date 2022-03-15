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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Егоров: Слуцкий может получить пожизненную дисквалификацию

15 Марта 2022 • 10:31 Комментировать
Рубин
1:2
Ростов
окончен

Если наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий во второй раз в карьере применит силу к арбитру, то может получить пожизненную дисквалификацию.

По информации Дмитрия Егорова, если эксцентричный тренер казанской команды во второй раз в своей карьере ударит арбитра по лицу, то может получить пожизненную дисквалификацию и потеряет возможность работать в большом футболе.

Напомним, что после последнего матча «Рубина» с «Ростовом» Леонид Слуцкий очень жёстко раскритиковал работу главного арбитра Виталия Мешкова. До этого тренер уже много раз высказывал своё недовольство работой судей, а 19 лет назад даже подрался с одним из арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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