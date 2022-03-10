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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару», прежде чем дать согласие «Ростову»

10 Марта 2022 • 22:42 Комментировать
Рубин
...
Ростов
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14.03 19:00

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин согласился возглавить также и «Ростов», ввиду того, что в сборной сейчас дел все равно особо не предвидится. Между тем, предложения у Карпина были и от других клубов, в частности, это московский «Локомотив» и «Краснодар», которые остались без главных тренеров после вероломного бегства их иностранных наставников.

- К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом, - сообщает Sport24.

Напомним, что с прошлого года Карпин возглавил российскую сборную после того, как Станислав Черчесов был уволен вследствие провала на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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