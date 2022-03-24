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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкого оштрафовали за критику арбитра Мешкова

24 Марта 2022 • 13:21 Комментировать
Рубин
1:2
Ростов
окончен

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил денежный штраф за критику в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Как сообщает пресс-служба РФС, комитет по этике оштрафовал главного тренера казанской команды на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона за жёсткую критику в адрес судьи Виталия Мешкова.

Напомним, что Леонид Слуцкий весьма резко высказался о работе арбитра Виталия Мешкова после матча между «Рубином» и «Ростовом», в котором казанский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Российская Премьер-Лига Виталий Мешков
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