Слуцкого оштрафовали за критику арбитра Мешкова

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил денежный штраф за критику в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Как сообщает пресс-служба РФС, комитет по этике оштрафовал главного тренера казанской команды на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона за жёсткую критику в адрес судьи Виталия Мешкова.

Напомним, что Леонид Слуцкий весьма резко высказался о работе арбитра Виталия Мешкова после матча между «Рубином» и «Ростовом», в котором казанский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.