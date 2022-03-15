Комличенко: Самое главное, что «Ростову» удалось выиграть

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о том, что думает по поводу победы своей команды в гостевом поединке с казанским «Рубином».

Комличенко сказал ТАСС, что самое главное, что ростовской команде удалось одержать победу, а всё остальное вторично. Николай отметил, что любой футболист хочет выходить на поле в стартовом составе, так что он постарается на тренировках доказать тренерскому штабу «Ростова», что достоин играть с первых минут.

Напомним, что «Ростов» сумел переиграть казанский «Рубин» со счётом 2:1.