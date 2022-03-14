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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин вернулся с победой! «Ростов» обыграл «Рубин» Слуцкого в матче с удалением и автоголом

14 Марта 2022 • 21:00 Комментировать (1)
Рубин
1:2
Ростов
окончен

Закрыли 21-й тур РПЛ казанский «Рубин» Леонида Слуцкого и «Ростов», вернувший Валерия Карпина.

Протокол игры  
Рубин 1:2Ростов
  12'Полоз Дмитрий (0:1)
  75'Бегич Сильвие (0:2)
(1:2) Кварацхелия Хвича77'   
Дюпин ЮрийЗотов Георгий  89' (Кузнецов Даниил (  89') Бегич Сильвие   81'Тальби МонтассарЛомовицкий АлександрМусаев ЛеонБакаев Солтмурад  27' (Онугха Герман (  27') Зуев Александр   55'  71' (Тесленко Егор (  71') Кучаев КонстантинКварацхелия ХвичаЛисакович Виталий   19'
Запасные: Михайлов ДенисСавицкий ИванАпшацев МаратИсмагилов АртёмМедведев НикитаФаттахов ЛенарКлимов Кирилл
Песьяков СергейЛангович Андрей  59' (Калинин Игорь (  59') Мелёхин Виктор   39'Осипенко МаксимСильянов Александр   57'Глебов ДанилТугарев Роман  81' (Мельников Степан (  81') Щетинин Кирилл  72' (Сухомлинов Данила (  72') Байрамян ХоренПолоз Дмитрий  72' (Голенков Егор (  72'   77') Соу Али  58' (Комличенко Николай (  58')
Запасные: Фольмер КириллКочканян СергейAleksandr DyachkovМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев Максим
14 марта. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

«Дебютом» Валерия Карпина закрылся 21-й тур чемпионата России. Точнее, возвращением Валерия Георгиевича в «Ростов». Да каким возвращением, сразу же матч против Леонида Слуцкого в Казани. Две тренерские величины, чьи команды переживают очень сложный отрезок. Тут ещё и легионеры взбрыкнули. Шведы «Ростова» приостановили контракты, Баштуш уехал, Хаджикадунич ушёл в аренду. «Рубин» тоже пострадал – Дрейер, Хакшабанович и Уремович приостановили соглашения.

Но составы набрались неплохие. Карпин даже позволил себе оставить в запасе Николая Комличенко, а Слуцкий – Германа Онугху. За атаку «Рубина» отвечали Лисакович, Хвича и Солтмурад Бакаев, а у «Ростова» креативили Полоз, Соу и Байрамян. И неплохо так креативили, ведь первая же толковая атака гостей завершилась взятием ворот.

Началась ростовская контратака, кстати, с мольбы Хвичи. Он уверял арбитра, что мяч попал в руку сопернику после его удара. Но Мешков фола не заметил, а контрнаступление развернулось мгновенно. Тугарев в его завершении выдал отличный кросс с фланга, а Дмитрий Полоз в касание замкнул передачу партнёра – 0:1.

Кроме быстрого гола было в матче и быстрое удаление. Причём покинул поле один из лидеров нового «Рубина». Виталий Лисакович сзади врезал по ногам Байрамяну и увидел перед собой красную карточку, несмотря на то, что действие происходило в центре поля. Леонид Слуцкий негодовал на бровке, казанцы вопросительно переглядывались. Два удара подряд выбили хозяев из колеи.

«Ростов» же спокойно держал перевес, тушил вялые атаки «Рубина», а на исходе часа игры мог и второй забивать в контратаке. Опять активный Тугарев прибежал к воротам, но на сей раз решил сам пробить с правого угла штрафной площади. Чётко под перекладину мяч летел, однако Юрий Дюпин спас «Рубин» от второго пропущенного мяча. Но проблема-то казанцев заключалась в другом. Им предстояло отыгрываться, а моментов для этого они так и не придумали.

Но концовка матча выдалась весёлой. Сначала Бегич коленом замкнул кросс Калинина, ко всем бедам «Рубина» добавив автогол. А через три минуты Хвича восстановил статус-кво, ювелирно пробив со штрафного удара, но этого не хватило – 1:2. Проиграл «Рубин» домашний матч, устроив праздник «Ростову» и лично Валерию Карпину. Действующий тренер сборной России победно вернулся на клубные просторы.

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Евро-Футбол.Ру,
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