Хачатурянц назвал грубой ошибкой назначение Мешкова на матч «Рубина»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о том, что судейскому департаменту не стоило назначать Виталия Мешкова на матч казанского «Рубина».

Хачатурянц сказал «Матч ТВ», что не собирается оправдывать недопустимые высказывания Леонида Слуцкого в адрес Мешкова, но судейский департамент допустил огромную ошибку, когда решил назначить этого арбитра на матч между «Рубином» и «Ростовом». Президент РПЛ отметил, что конфликт был неизбежен, хотя в плане судейства к Мешкову практически нет вопросов.

Напомним, что «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а Слуцкий после матча жёстко раскритиковал работу арбитра.