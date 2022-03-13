«Рубин» приостановил действие контракта с Уремовичем

Пресс-служба «Рубина» сообщила о приостановке контракта с защитником команды Филипом Уремовичем.

Ранее свои соглашения приостановили форвард Андреас Дрейер и полузащитник Сеад Хакшабанович. При этом, главный тренер сегодня, 13 марта сообщил, что вероятнее всего клуб покинут многие легионеры.

23-летний Дрейер стал игроком «Рубина» летом 2021 года. Он сыграл 14 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач.

Хакшабанович провел 20 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Уремович защищает цвета казанского клуба с 2018 года. За команду он сыграл 90 матчей в общей сложности, отметился одним голом и отдал одну голевую передачу.