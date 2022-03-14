Леонид Слуцкий обрушился с критикой на арбитра Мешкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал главного арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал встречу 21-го тура РПЛ, «Рубин» - «Ростов» (1:2).

«Хочется смотреть футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. Он — основной герой сегодняшнего матча. Мешков даже не жмет руку никому. У него самомнение выше Эвереста. Он устроил полный беспредел. Выходит судья и просто издевается», - сказал Слуцкий журналистам.

«Рубин» проиграл на домашнем стадионе «Ростову», играя в меньшинстве с 19-й минуты. Нападающий Виталий Лисакович шипами наступил на ахилл Хорена Байрамяна и получил красную карточку.

«Ростов» набрал 21 очко и покинул зону стыковых матчей, команда благодаря победе над казанским клубом поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками остался на 10-м месте.