Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес рефери Виталия Мешкова после матча «Рубин» - «Ростов».

«Последствия будут и должны быть, конечно. Мы живём в то время, когда наказывают всех: и судей, и игроков, и тренеров. Как спортсмен я Слуцкого понимаю. Но я смотрел игру и не увидел предвзятого отношения Мешкова к «Рубину». Я вообще ничего такого не увидел. Единственное, в добавленное время он не свистнул фол, который, в принципе, можно и не увидеть. Чтобы «Рубин» «убивали», я не видел. Красная карточка Лисаковичу была заслуженной, фолы многие тоже.

Конечно, Слуцкого должны дисквалифицировать на несколько игр. И это не потому что именно про Слуцкого я так говорю. Если бы был кто-то другой, было бы такое же мнение.

Во время игры ещё был смешной момент, когда с самого начала игры комментатор говорил, что у «Ростова» очень высокий прессинг. «Ростов» центр поля перешёл на 15 минуте наверное, но до этого раза четыре комментатор говорил про высокий прессинг со стороны этой команды. Это смешно было. «Рубин» должен был в начале два мяча забивать, но не получилось. А потом получили контратаку и пропустили», - сказал Мостовой.