Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Неопределённость всегда убивает. В клубе Карпин уже будет на месте, будет получать свою практику, реализовывать свои мысли и задумки. Он будет каждый день тренироваться, видеть команду, будет результат. Я думаю, что так и нужно было поступать, всё правильно. Неизвестно, что будет со сборной пока. Если всё встанет на свои места, он спокойно сосредоточиться на сборной. Там ещё и другой цикл, неизвестно, что ждёт нас впереди: где будем играть и за что будем играть. Поэтому вернуться в клуб - нормальное явление. Карпин возвращается, скажем так, в родные пенаты.

Естественно, эта ситуация выигрышная для «Ростова». Карпин знает эту команду, знает этих ребят. Он её и готовил к началу чемпионата. Когда Карпин ушёл, работать с «Ростовом» стал Кафанов, его преемник. Там практически ничего не изменилось. Если сейчас ещё усилятся, то всё вообще нормально будет. «Ростов» показывал в своё время очень хорошую игру. Но были обстоятельства, когда ушли лидеры, а на замену никого не взяли, это очень сказывается. Для нашего футбола возвращение Карпина в «Ростов» это очень хорошо. Думаю, появится ещё одна самобытная команда, которая будет у лидеров отнимать очки», - сказал Масалитин.