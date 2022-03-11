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Валерий Масалитин: «Ростов» Карпина будет у лидеров отнимать очки эксклюзив

11 Марта 2022 • 14:02 Комментировать
Рубин
...
Ростов
1.70 4.00 4.70
14.03 19:00
Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Неопределённость всегда убивает. В клубе Карпин уже будет на месте, будет получать свою практику, реализовывать свои мысли и задумки. Он будет каждый день тренироваться, видеть команду, будет результат. Я думаю, что так и нужно было поступать, всё правильно. Неизвестно, что будет со сборной пока. Если всё встанет на свои места, он спокойно сосредоточиться на сборной. Там ещё и другой цикл, неизвестно, что ждёт нас впереди: где будем играть и за что будем играть. Поэтому вернуться в клуб - нормальное явление. Карпин возвращается, скажем так, в родные пенаты.

Естественно, эта ситуация выигрышная для «Ростова». Карпин знает эту команду, знает этих ребят. Он её и готовил к началу чемпионата. Когда Карпин ушёл, работать с «Ростовом» стал Кафанов, его преемник. Там практически ничего не изменилось. Если сейчас ещё усилятся, то всё вообще нормально будет. «Ростов» показывал в своё время очень хорошую игру. Но были обстоятельства, когда ушли лидеры, а на замену никого не взяли, это очень сказывается. Для нашего футбола возвращение Карпина в «Ростов» это очень хорошо. Думаю, появится ещё одна самобытная команда, которая будет у лидеров отнимать очки», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Валерий Масалитин
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