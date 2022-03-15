Комментатор Журавель: Концентрация на работе судьи отвлекает Слуцкого от основных обязанностей

Известный комментатор Тимур Журавель в телеграм-канале высказался по поводу критики Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча между «Рубином» и «Ростовом».

Журавель написал, что, при всех симпатиях к Слуцкому, его последние слова в адрес арбитра являются явным перебором. Комментатор отметил, что концентрация на работе судьи отвлекает тренера от его основных обязанностей. Тимур добавил, что Слуцкий должен с бровки руководить своей командой, а не оценивать работу рефери.

Напомним, что Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал работу Мешкова после поединка с «Ростовом».