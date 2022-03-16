Веретенников поставил под сомнение квалификацию судьи Мешкова

Известный экс-футболист, а ныне один из тренеров казанского «Рубина» Олег Веретенников в своих социальных сетях высказался по поводу работы арбитра Виталия Мешкова.

Веретенников выложил фотографию рефери и подписал, что вообще не понимает, за что Мешков получил квалификацию ФИФА. До этого на арбитра с критикой обрушился главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий, который называл работу Мешкова позором.

Напомним, что Виталий Мешков обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом», в котором судья в середине первого тайма удалил форварда казанского клуба Виталия Лисаковича. «Рубин» в итоге уступил со счётом 1:2.