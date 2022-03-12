Агент нападающего «Ростова»: «Соу останется в России до конца сезона»

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего «Ростова» Али Соу, высказался на тему возможного ухода легионера из РПЛ.

«Али не планирует покидать «Ростов». Он останется в клубе до лета», — приводит слова Соррентино Sport24.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Соу забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах.

Футболист сборной Гамбии перешел в «Ростов» в 2021 году из софицского ЦСКА. Всего в нашей лиге форвард провёл 23 матча и забил 6 голов.

Портал Transfermarkt оценивает Соу в 3 миллиона евро.