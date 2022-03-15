«Рубин» проиграл в пяти из шести последних матчах РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» всё никак не могут найти свою игру.

Подопечные Леонида Слуцкого в последнем матче национального чемпионата уступили дома «Ростову» со счётом 1:2. Казанская команда проиграла в пяти из шести последних матчах Российской Премьер-лиги. За этот период «Рубин» сумел одержать только одну победу. Казанцы переиграли грозненский «Ахмат». Стоит отметить, что в следующем туре дружине Слуцкого предстоит сыграть с набравшими ход московскими «армейцами».

На данный момент «Рубин» занимает десятую строчку в турнирной таблице.