Гацкан считает, что в России нужно открывать трансферное окно

Экс-капитан «Ростова» Александр Гацкан считает, что его бывший клуб сильно пострадает от недавних новостей касаемо отъезда легионеров из российских клубов. Это происходит в условиях, когда «Ростов» сражается за сохранение прописки в высшей лиге чемпионата России. Бывший капитан клуба надеется на то, что «Ростов» сохранит свое место в высшей лиге, а также настаивает на открытии трансферного окна.

- Нужно открывать трансферное окно в России. Еще достаточно игр, и «Ростову» надо спасаться от вылета. Все должны быть в равных условиях, - заявил Гацкан, слова которого цитирует «РБ Спорт».