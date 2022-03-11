«Рубин» объявил о приостановке контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

Казанский «Рубин» официально объявил о приостановке контрактов со своими иностранными полузащитниками – датчанином Андерсом Дрейером и черногорцем Сеадом Хакшабановичем.

Оба футболиста перешли в «Рубин» лишь накануне нынешнего сезона, но сумели быстро стать важными звеньями в команде. Дрейер показал себя очень эффективным в атаке, забив 8 голов в 14 матчах за казанцев. Хакшабанович сыграл за «рубиновых» 20 матчей, забив 1 гол.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила всем легионерам из российской Премьер-лиги (РПЛ) в одностороннем порядке приостановить свои контракты и вне трансферного окна перейти в клубы из других стран.