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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» насчитал 13 спорных решений Мешкова в матче с «Ростовом»

16 Марта 2022 • 11:26 Комментировать
Рубин
1:2
Ростов
окончен

Представители казанского «Рубина» намерены обратиться с жалобой в судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитра Виталия Мешкова в поединке с «Ростовом».

Казанская команда в своих социальных сетях опубликовала видео с ошибками и спорными решениями Виталия Мешкова. Всего представители казанского клуба насчитали 13 неоднозначных решений Мешкова в матче с «Ростовом». «Рубин» просит комиссию дать оценку работы арбитра.

Напомним, что «Рубин» с 19-й минуты играл вдесятером из-за удаления Виталия Лисаковича. В итоге подопечные Леонида Слуцкого проиграли «Ростову» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Виталий Мешков
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