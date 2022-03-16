«Рубин» насчитал 13 спорных решений Мешкова в матче с «Ростовом»

Представители казанского «Рубина» намерены обратиться с жалобой в судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитра Виталия Мешкова в поединке с «Ростовом».

Казанская команда в своих социальных сетях опубликовала видео с ошибками и спорными решениями Виталия Мешкова. Всего представители казанского клуба насчитали 13 неоднозначных решений Мешкова в матче с «Ростовом». «Рубин» просит комиссию дать оценку работы арбитра.

Напомним, что «Рубин» с 19-й минуты играл вдесятером из-за удаления Виталия Лисаковича. В итоге подопечные Леонида Слуцкого проиграли «Ростову» со счётом 1:2.