«Ростов» и Карпин: что из этого выйдет

На днях официальный «Ростов» объявил о возвращении на пост главного тренера Валерия Карпина. При этом в РФС продлили контракт наставника, так как лишиться ещё и тренера в эту очевидную «смуту» — ненужная проблема. Соответственно, Валерий Георгиевич будет совмещать должности, работая на два фронта. Что из этого получится — разбирает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Со стороны футбола — всё более-менее печально. Клуб теряет легионеров (об этом в конце); стоит на грани вылета — понятно, что условного, так как надвигается мораторий на вылет, но это, как ни крути, показательная сцена; плюс имеет совершенно разобранную структуру игры. Сейчас у клуба сложнейший календарь: там и «Рубин», и «Динамо», и «Локомотив», и «Спартак», и «Краснодар», и ЦСКА — в общем, все, причём практически подряд! И зачем только это нужно Карпину? На то есть как минимум два объяснения.

Совмещать сейчас будет проще

Один из первых тезисов, что сразу напрашивается на ум, — сегодняшнее «совмещение» будет не таким проблемным. Тогда, летом, когда тренер уже занимал подобную позицию, долго держаться на плаву не вышло — наставник быстро понял, что из этого ничего путного не выйдет. Правда, уже тогда в одном из интервью он допустил своё возвращение. Теперь — момент того самого предвкушаемого ранее ренессанса. Но почему сейчас будет проще?

Во-первых, из-за отсутствия высоких целей у Арутюнянца. Клуб по-прежнему остаётся на этапе «перестройки», начало которой и сам Карпин чётко промаркировать не сможет. Очевидно, что еврокубковые места сейчас не нужны. Они (места) и бессмысленны, и объективно недосягаемы. Бороться сейчас стоит только за пьедестал, ведь дивидендов с условных четвёртого или пятого места нет никаких. Ровно так же, как и победа в кубке, — пока это только трофей в копилку. Да, всё это «пока», потому что впереди суды, споры и апелляции, но даже так – строить что-то глобальное на будущее было бы опрометчиво.

Сейчас же Карпин должен просто закрыть этот сезон. Чем выше, тем лучше — но без каких-либо жёстких условий и ультиматумов. Если удастся сформировать новый костяк, выстроить хотя бы какую-нибудь структуру игры, будет, конечно, удобнее в перспективе следующего сезона. Не более. Учитывая дружеские отношения Карпина и Арутюнянца и вообще лояльность ростовских фанатов, можно предположить, что у Валерия Георгиевича будет более привилегированное положение, гигантский кредит доверия.

Во-вторых, уже упомянутая «неясность» в делах сборной сейчас может «отпустить» от непосредственно футбола. Учитывая «ситуацию», сборная пропускает отбор – по крайней мере на данный момент это так. Тотальная неопределённость — уже как составляющая нашего футбола. Будем ли мы на катарском ЧМ и в Лиге наций в ближайшее время? Риторический вопрос.

Сейчас решаются вопросы, в которых Карпин едва ли помощник или специалист. От него и его футболистов в настоящее время ничего не зависит. Он, как и многие во всей футбольной структуре (фанаты, игроки, тренеры, менеджеры), — просто заложник. Самое рациональное решение в данной ситуации — продолжать работать в условиях этих временных проблем.

Да, можно, конечно, ходить на несколько матчей в Москве за один день, облететь полстраны, наблюдая за игроками для сборной, писать или учить конспекты для сборной, но какой в этом толк, если сама идея «сборной» сейчас смазана до безобразия и, кажется, на какое-то время потеряла смысл. Так что вряд ли кто-то будет недоволен этим решением в РФС, да и не отпустили бы тренера в иных условиях.

«Ростов» и Карпин — уже единый организм

Валерий Георгиевич не раз признавался, что в Ростове живёт его семья, он очень привык к городу и любит его. Про связь Арутюнянца и Карпина уже упоминали. Поэтому привычное карпинское «ок» на предложение вернуться обратно в клуб — это не какая-то схема, не амбиции и не тренерская безысходность, а простая футбольная любовь. Он, по его же словам, даже не обсуждал это назначение, а просто утвердил: если я нужен клубу — я приду.

«Ростов» когда-то радушно реставрировал карьеру тренера, а сейчас получил верного соратника на сезоны вперёд. Мешает ли эта привязанность развитию — вопрос другой. Размышлять в сослагательном наклонении тут неуместно. Да, кто-то здесь может увидеть «зону комфорта» Карпина; его увядающую карьеру — то самое, что обычно зовут «сбитым лётчиком»; его стагнацию и неопределённость. Но ведь его отношение к клубу ни одна из этих мыслей не замажет.

К тому же теперь мы знаем, что Карпин был готов вернуться в «Ростов» в любой подходящий момент, когда это будет нужно клубу и удобно тренеру. Сейчас — то самое время, причём только на Дон. В любом другом клубе увидеть Карпина-тренера было куда меньше шансов — это если не сказать, что их вовсе не было. Слухи о «Локомотиве» и «Краснодаре» Валерий Георгиевич смело развеял.

Карпин не реагирует резко даже на массовый уход легионеров. Такая академичная смиренность и принятие ситуации (но не апатия) — намёк на то, что клубу уже не грозят ни вылет, ни, кажется, бессмысленные еврокубковые места. В таком случае зачем нужны легионеры с их традиционно высокой «личкой»? Тренер понимает это, поэтому как-то изменить ситуацию не пытается. Во-первых, это невозможно с простыми тренерскими ресурсами; во-вторых, это бессмысленно во всех отношениях.

В историографию донского клуба имя Валерия Георгиевича уже точно вписано. В самом хорошем смысле слова. Этот симбиоз, несмотря на относительно невысокие результаты, останется культовым среди отечественного футбола, в том числе потому, что отношения между всеми сторонами честные и дружественные. В этой истории нет корысти, фальши, денег или чего-то похожего. «Ростов» и Карпин — самые настоящие друзья.

Реклама

Марсель АРЗУМАНЯН