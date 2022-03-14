Карпин прокомментировал возвращение в клубный футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после возвращения в команду.

После матча Карпин заявил журналистам «Спорт-Экспресса», что прикольно вернуться в клубный футбол после работы в сборной. Тренер «Ростова» заявил, что забыл ощущения потому, что с ноября не тренировал команду.

В первом матче после возвращения Карпина в «Ростов» южане победили на выезде «Рубин» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Ростов» набрал 21 очко и покинул зону стыковых матчей, команда благодаря победе над казанским клубом поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками остался на 10-м месте.