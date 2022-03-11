Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением по поводу совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и «Ростове».

- Как вы восприняли возвращение Валерия Карпина в «Ростов»?

- Нормально, но вопрос в том, как команда это воспримет. Я считаю, это положительный момент.

- Прошлым летом Карпин уже возглавлял и клуб, и сборную, и этот эксперимент получился не очень удачным. Сейчас будет по-другому?

- Сейчас это обосновано и правильно, потому что тренер сидел без турниров, без игр. Не думаю, что он пришел ради практики. Мне кажется, было давно оговорено, что если не будет работы, он вернется. Потому что с президентом, и командой сложились определенные отношения. Хотя, наверняка, у Карпина были и поинтереснее варианты. Об этом писали.

- Вы верите, что он сможет исправить ситуацию, в которую попал «Ростов»?

- Команда явно находится не на своем месте по составу. Надо привести ее в порядок, и она встанет на свое место. Понятно, что это уже не будет хорошая команда. Даже серединку таблицы она не потянет.

- Имеете в виду отъезд легионеров из «Ростова»?

- Конечно. Писали про отъезд пятерых футболистов, но я думаю, что сейчас еще японец уйдет. Это больше половины состава. Как это может сказаться, всем понятно. Поэтому в любом случае «Ростову» предстоят очень жесткая борьба за выживание. Даже при Карпине. Я смотрю на другие команды. Взять «Химки». Они очень хорошо выглядят сейчас. Хотя, они, может, и неудачно по счету сыграли против «Локомотива». Но они точно будут бороться. Я уж не говорю про рядом стоящие команды. И «Уфа» в неплохой форме. Плюс если взять календарь, то понятно, что будет непросто.

- Как думаете, нужно ли в этой ситуации открывать трансферное окно по ходу сезона или доигрывать чемпионат должна молодежь?

- Необходимо открывать, учитывая такую ситуацию, чтобы хотя бы восполнить количественный пробел. Хотя с другой стороны, где ты сейчас возьмешь людей? Только тех, кто сидит на лавке и согласится уехать ради того, чтобы играть. Но насколько это будет усиление – тоже вопрос.

- Карпин, который уходил из «Ростова», и который туда вернулся – это разные тренеры и уровни?

- Безусловно. Я по себе знаю, что работа в сборной повышает твой уровень. Но сейчас дело даже не в этом. Даже придет сюда Пепе и в такой команде он вряд ли что-то изменит. Конечно, уровень тренера важен, но важнее уровень футболистов. В «Ростове» есть хорошие ребята, которые будут бороться. Я уверен, что они не вылетят.

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- В этом сезоне могут расширить лигу, и тогда никто не вылетит.

- Да-да. «Ростову» это было бы на руку. Но вопрос в том, будет это или нет. Вот эта «ромашка» будет не очень хорошо влиять на футболистов психологически. Я бы не занимался сейчас изменениями. Не то время. Сейчас надо улучшать уровень лиги, а если ее расширить – уровень упадет еще сильнее. Он и так упадет в связи с отъездом легионеров. Поэтому надо оставить все, как есть. Сейчас не до революций.

- На что «Ростов» может рассчитывать в этой ситуации с приходом Карпина, который, кстати, всегда неплохо работал с молодежью?

- Там неплохие ребята. Но все равно будет сложно, потому что любые изменения в любой команде всегда проходят болезненно. Сразу ничего не бывает за редким исключением.

Елена Григорьевская