Азмун вернётся в Россию по делу о признании отцовства

Иранский форвард Сердар Азмун будет вынужден вернуться в Россию из-за иска жительницы Казани, которая требует от Азмуна признания отцовства ее ребенка, с соответствующими выплатами алиментов. - женщина претендует на 25 процентов от зарплаты 26-летнего форварда. В прошлом Азмун провел четыре года в составе казанского «Рубина», после чего перебрался в «Зенит». Информацию о грядущем судебном разбирательстве подтвердил адвокат заявителя - Андрей Дмитриев.

- Мы уже заявляли ходатайство о проведении экспертизы. Сегодня судья уже удовлетворил данное ходатайство и назначил судебную молекулярно-генетическую экспертизу, на которую должны будут явиться обе стороны, - цитирует слова адвоката издание «Спорт-Экспресс».