Арбитр Вилков посоветовал Слуцкому заняться женским футболом

Российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес Виталия Мешкова, который обслуживал матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2).

«Виталий Петрович — уважаемый человек. Никто, кроме Слуцкого, не может сказать о нём ничего плохого. Не знаю, есть ли в школе Слуцкого женское отделение, но рекомендовал бы ему развивать это направление», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Также, по мнению арбитра, Слуцкий никак не может найти свою команду после ЦСКА, где тренеру помогали делать результат футболисты экстра-класса.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года. В прошлом сезоне казанцы под его руководством заняли 4-е место.

В текущем же розыгрыше команда идёт на 10-й строчке.