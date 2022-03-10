Главный тренер «Ростова» Кафанов: «Все легионеры на месте»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что клуб приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами: Магнусом Кнудсеном, Армине Гиговичем, Понтусом Алмквистом, Баштушом и Деннисом Хаджикадуничем.

«Информация о том, что легионеры могут покинуть Россию, появилась давно. Однако пока эти футболисты на месте, — цитирует Кафанова Спорт-Экспресс.

Ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам, работающим в России приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке. Этой возможностью они имеют право воспользоваться до 30 июня нынешнего года.