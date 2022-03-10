Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Ростова» Кафанов: «Все легионеры на месте»

10 Марта 2022 • 16:12 Комментировать
Рубин
...
Ростов
2.30 3.45 3.05
14.03 19:00

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что клуб приостанавливает действие контрактов с пятью легионерами: Магнусом Кнудсеном, Армине Гиговичем, Понтусом Алмквистом, Баштушом и Деннисом Хаджикадуничем. 

«Информация о том, что легионеры могут покинуть Россию, появилась давно. Однако пока эти футболисты на месте, — цитирует Кафанова Спорт-Экспресс.

Ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам, работающим в России приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке. Этой возможностью они имеют право воспользоваться до 30 июня нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
17:13 · Россия. Премьер-лига
Ваноли дважды оштрафовали в России
16:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Дрейер может вернуться в Данию
16:12 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ростова» Кафанов: «Все легионеры на месте»
15:49 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» приостановил контракты своих легионеров
15:29 · Россия. ФНЛ
Кудряшов принёс извинения Муллину за сломанную челюсть
14:34 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС решил не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Травма Жиркова оказалась несерьёзной. Футболист вернётся к тренировкам в общей группе через неделю
13:40 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что Абрамовичу уже давно было пора вложиться в российский клуб
13:19 · Россия. Премьер-лига
Легионеры пока не собираются покидать «Локомотив»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта РФ: Санкции помогут российскому футболу найти новые таланты
12:13 · Россия. Премьер-лига
Кузяев готов помочь «Зениту» в матче с «Крыльями» 2
11:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто рассудит предстоящий матч между «Локомотивом» и ЦСКА
11:56 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски и Рыбус не покинут Россию до окончания сезона
11:22 · Россия. Премьер-лига
Зарема жёстко раскритиковала РПЛ и РФС
10:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили жёстко высказался об уходе легионеров «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем