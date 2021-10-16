Божович: «Знали, что если не пропустим, «Зенит» пойдёт большими силами вперёд и раскроется»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что немного сказочный результат, потому что могло по-разному закончиться всё. Сейчас много эмоций, как это всё оцениваете?

- По тому, что было на поле, «Зенит» был лучше и создал больше моментов, чем мы. У нас было достаточно удачи. Но в матчах с «Зенитом» в России нужно, чтобы тебе повезло для того, чтобы победить. Хочу поздравить вообще ребят, потому что они бились до конца. Я думаю, что вообще везет тому, кому везет.

- Был понятен примерно ваш план, в первом тайме он, может быть, не очень работал. Во втором - показалось, что тому же Кангве, который стал лучшим игроком матча, было чуть больше позволено какие-то инициативы, он мог больше в дриблинг идти. В этом смысле команда перестроилась?

- «Зенит» владел мячом, нам было очень трудно его отобрать. У нас в первом тайме, кроме момента Маркова ничего не получилось. Все равно мы знали, что будет какой-то момент, если не пропустим, «Зенит» пойдет большими силами вперед и раскроется. А Кангва молодец, он сам взял игру на себя, почувствовал уверенность. Получилось, что его действия привели к победе.