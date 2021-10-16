Петржела: «Арсенал» возьмёт очки в матче с «Зенитом»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и тульским «Арсеналом». Игра пройдет в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Боюсь, что «Арсенал» возьмет сегодня очки. Это тот клуб, с которым у «Зенита» всегда происходят проблемы. Тяжело с ними играть», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Матч состоится на стадионе в Туле сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком туляки занимают 14 место в турнирной таблице, а петербуржцы располагаются на первой строчке.