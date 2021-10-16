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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Арсенал» возьмёт очки в матче с «Зенитом»

16 Октября 2021 • 13:24 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
Через 0 ч. 23 мин.

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и тульским «Арсеналом». Игра пройдет в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Боюсь, что «Арсенал» возьмет сегодня очки. Это тот клуб, с которым у «Зенита» всегда происходят проблемы. Тяжело с ними играть», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Матч состоится на стадионе в Туле сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком туляки занимают 14 место в турнирной таблице, а петербуржцы располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Арсенал Тула
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16.10  14:00 Арсенал Тула ... Зенит 6.4 5.2 1.45
16.10  16:30 Рубин ... Локомотив Москва 2.6 3.25 2.9
16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
16.10  19:00 Сочи ... Ростов 1.82 3.55 4.8
17.10  14:00 Урал ... ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
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