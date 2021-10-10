Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о перспективах любимого клуба в российской Премьер-лиге.

«Меня интересует судьба «Зенита» в РПЛ. В этом году должны взять чемпионство. Надеюсь, до столетия клуба они не отпустят эти вожжи», - отметил народный артист в интервью Sport24.

Михаил Боярский отметил, что он не слишком увлекается еврокубковыми турнирами, но при этом поддерживает и другие российские команды на евроарене, в связи с чем пожелал удачи «Спартаку» в Лиге Европы.

На данный момент «Зенит» лидирует в первенстве России, набрав 23 очка в стартовых 10 матчах.