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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита»

10 Октября 2021 • 14:42 Комментировать (2)
Арсенал Тула
...
Зенит
16.10 14:00

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о перспективах любимого клуба в российской Премьер-лиге.

«Меня интересует судьба «Зенита» в РПЛ. В этом году должны взять чемпионство. Надеюсь, до столетия клуба они не отпустят эти вожжи», - отметил народный артист в интервью Sport24.

Михаил Боярский отметил, что он не слишком увлекается еврокубковыми турнирами, но при этом поддерживает и другие российские команды на евроарене, в связи с чем пожелал удачи «Спартаку» в Лиге Европы.

На данный момент «Зенит» лидирует в первенстве России, набрав 23 очка в стартовых 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский РПЛ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
10 Октября 2021 в 16:42
ай...апеть скрыпит патёртая сидло...))) а притставитили газпрому крепка держуть вожжы в рэпээл...))) да и тройка вараных уперёт литить бубенцами звиня...))) эээээххх залётныя...)))
Don sangre
10 Октября 2021 в 14:52
Кубыть твою в облепиховую мушкетер
раздухарился))))
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