Семак назвал сроки возвращения в строй Караваева и Оздоева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о состоянии здоровья травмированных игроков.

По его словам клубной пресс-службе, Вячеслав Караваев начнет работать в общей группе, Клаудиньо же пока не может заниматься в полную силу. Магомед Оздоев тренируется на газоне, но Сергей Семак рассчитывает, что он полностью восстановится в ноябре.

Также могут быть проблемы с формой Вильмара Барриоса, который присоединится к команде за день до выездного матча с «Арсеналом» и может отправиться прямо на игру.

Матч «Арсенал» - «Зенит» станет первым в 11-м туре РПЛ и состоится 16 октября. Начало - в 14:00.