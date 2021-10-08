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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал сроки возвращения в строй Караваева и Оздоева

08 Октября 2021 • 17:18 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
16.10 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о состоянии здоровья травмированных игроков.

По его словам клубной пресс-службе, Вячеслав Караваев начнет работать в общей группе, Клаудиньо же пока не может заниматься в полную силу. Магомед Оздоев тренируется на газоне, но Сергей Семак рассчитывает, что он полностью восстановится в ноябре.

Также могут быть проблемы с формой Вильмара Барриоса, который присоединится к команде за день до выездного матча с «Арсеналом» и может отправиться прямо на игру.

Матч «Арсенал» - «Зенит» станет первым в 11-м туре РПЛ и состоится 16 октября. Начало - в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Магомед Оздоев Вячеслав Караваев
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