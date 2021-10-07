​КДК оставил в силе красную карточку Азмуна

«Зенит» подавал апелляцию на красную карточку Сердара Азмуна, полученную форвардом в последнем матче чемпионата России против «Сочи». КДК на своём заседании оставил удаление в силе. При этом дополнительной дисквалификации применено не будет – иранский футболист пропустит один матч.

Судя по решению КДК, экспертно-судейская комиссия, куда входят в том числе специалисты из Европы, признала удаление Сердара Азмуна по итогам столкновения с вратарём справедливым.

Сердар Азмун не сможет помочь «Зениту» в гостевом матче против тульского «Арсенала», который пройдёт в субботу, 16 октября. Стартовый свисток в Туле прозвучит в два часа дня по московскому времени.