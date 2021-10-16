Семак: «Надеемся, что травма Ракицкого несерьёзная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы видим, что Клаудиньо сегодня в заявке находится, что Барриос все-таки до Тулы доехал. Нет сегодня Ракицкого. Объясните по готовности Клаудиньо и Барриоса, и что с Ракицким?

- Что касается Клаудиньо, он два дня как работает в общей группе, в принципе, какое-то игровое время сегодня может получить. Что касается Барриоса, все-таки смог добраться. Поэтому посмотрим по его состоянию, по ходу матча. Возможно, он тоже выйдет. Что касается Ярослава, у него травма. К сожалению, он сегодня не может нам помочь, но надеемся, что травма несерьезная. В ближайшее время он приступит к тренировкам в общей группе.

- Появление или непоявление того или иного футболиста насколько связано с ближайшим матчем Лиги чемпионов?

- Не связано вообще.

- По поводу Барриоса, кто сегодня на его позиции будет располагаться именно в стартовом составе?

- Мы же играли достаточно матчей без Барриоса. К тому же у нас есть группа игроков, которые играют в центре поля, те же Венделл, Кузяев и Ерохин, игроки центральной части поля, которые в той или иной степени взаимозаменяют Барриоса.