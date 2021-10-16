Несмотря на то, что «Зенит» в драматичном поединке против «Арсенала» на последних минутах допустил второе подряд поражение в российской Премьер-лиге, нападающий команды Артём Дзюба может записать себе этот матч в актив.

Форвард сравнял счет на 88-й минуте противостояния, забив тем самым свой сотый гол за «Зенит». Для этого события Дзюба подготовил специальную майку, показав ее в камеру во время празднования – на ней был изображен сам силуэт футболиста и цифра 100.

К сожалению, питерцам не удалось увезти очки из Тулы, а уже на неделе подопечным Сергея Семака предстоит встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.