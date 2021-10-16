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Депутат Госдумы – о натурализации Клаудиньо: «Так сражаться, как русские, не будет никто»

16 Октября 2021 • 13:50 Комментировать (3)
Арсенал Тула
2:1
Зенит
окончен

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился своей точкой зрения касательно слов полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности выступать за российскую сборную.

Милонов отметил, что за деньги, потраченные питерцами на трансфер бразильца, можно было бы построить одну из лучших футбольных школ в стране. Он считает, что подобный вектор развития был бы куда более эффективным.

«За 12 миллионов евро нужно выращивать своих чемпионов, а не покупать никчемный секонд-хенд. Зачем он сборной России? Так сражаться, как это делают русские, не будет никто», - приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Миронов также добавил, что в отечественном чемпионате хватает местных игроков, способных заиграть на хорошем уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Милонов Клаудиньо
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
VICTOR RUBANENKO
16 Октября 2021 в 16:13
Милонов наверное. Специалист по всем видам спорта. А ведь из духовников.
Баден
16 Октября 2021 в 15:04
Ещё один "патреот роисси" вылез...
ингерман
16 Октября 2021 в 14:46
ай .. здить не надоть.. клован.. насмешил.. )))
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