Депутат Госдумы – о натурализации Клаудиньо: «Так сражаться, как русские, не будет никто»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился своей точкой зрения касательно слов полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности выступать за российскую сборную.

Милонов отметил, что за деньги, потраченные питерцами на трансфер бразильца, можно было бы построить одну из лучших футбольных школ в стране. Он считает, что подобный вектор развития был бы куда более эффективным.

«За 12 миллионов евро нужно выращивать своих чемпионов, а не покупать никчемный секонд-хенд. Зачем он сборной России? Так сражаться, как это делают русские, не будет никто», - приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Миронов также добавил, что в отечественном чемпионате хватает местных игроков, способных заиграть на хорошем уровне.