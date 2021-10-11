Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 204 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно

11 Октября 2021 • 14:39 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
16.10 14:00

Форвард «Зенита» Сердар Азмун снова рискует покинуть стан чемпионов России. Дело в том, что «Байер» из Леверкузена возобновил интерес к иранскому футболисту.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети «Твиттер», «фармацевты» надеются заполучить 26-летнего нападающего бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, что прошлым летом «Зенит» не отпустил Азмуна в «Байер» за 18 млн евро.

В целом Сердар Азмун играет в Санкт-Петербурге третий год, его контракт рассчитан до конца сезона. Футболист провел 12 официальных матчей за свой клуб, в которых отметился 6 результативными ударами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно
12:59 · Россия. Премьер-лига
Немецкий журналист Майер: «Футбол, который Гисдоль привык ставить, не так распространён в России» 2 эксклюзив
12:04 · Россия. Премьер-лига
Евсеев с иронией отреагировал на достижения нового наставника «Локомотива»
10 Октября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Андронов назвал Гисдоля «тренером» 3
16:57 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» опровергли слухи об интересе к Ларссону 3
14:42 · Россия. Премьер-лига
Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита» 3
14:03 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о новом тренере «Локомотива»: «Ожидал молодого немецкого вундеркинда» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поприветствовал Гисдоля с назначением в «Локомотив»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Аксёнов из ЦСКА возглавил «Текстильщик» официально
09:05 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль претендует на должность тренера «Локомотива» 1
09 Октября
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Ларссон может уйти из «Спартака» в итальянский клуб
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы 1 слухи
18:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило
Все новости
Рекомендуем