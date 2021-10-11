«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно

Форвард «Зенита» Сердар Азмун снова рискует покинуть стан чемпионов России. Дело в том, что «Байер» из Леверкузена возобновил интерес к иранскому футболисту.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети «Твиттер», «фармацевты» надеются заполучить 26-летнего нападающего бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, что прошлым летом «Зенит» не отпустил Азмуна в «Байер» за 18 млн евро.

В целом Сердар Азмун играет в Санкт-Петербурге третий год, его контракт рассчитан до конца сезона. Футболист провел 12 официальных матчей за свой клуб, в которых отметился 6 результативными ударами.