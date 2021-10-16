Кавазашвили негативно высказался о Клаудиньо, изъявившего готовность играть за сборную России

Недавно полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не против выступать за национальную команду России, чем вызвал массу дискуссий. В стороне не остался и бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, негативно оценивший сказанные бразильцем слова.

«Мало ли, чего он хочет. Чего ему там делать? Чтобы сборную сняли с чемпионата мира?», - приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс». Эксперт ссылается на то, что у Клаудиньо нет российского гражданства, чтобы быть допущенным к играм за сборную.

Также Кавазашвили призвал перестать обсуждать эту тему. Отметим, что Клаудиньо лишь летом этого года присоединился к «Зениту», перейдя из австрийского чемпионата.