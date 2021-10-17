Петржела – о поражении «Зенита»: «Это не катастрофа»

Вчера «Зенит» довольно неожиданно уступил тульскому «Арсеналу» на выезде, что стало вторым поражением питерцев подряд. В последний раз подобное действующий чемпион РПЛ допускал еще три года назад.

Впрочем, бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает, что команда попала в кризис. По его словам, такие результаты являются всего лишь случайностью.

«Это не катастрофа. «Зенит» все равно остается на первом месте и будет чемпионом в этом году, вот увидите. Конкурентов за первое место у них нет», - приводил слова чешского специалиста Sport24.

Примечательно, что сам Петржела накануне поединка спрогнозировал питерскому клубу потерю очков.