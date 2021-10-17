Петржела – о поражении «Зенита»: «Это не катастрофа»

Вчера «Зенит» довольно неожиданно уступил тульскому «Арсеналу» на выезде, что стало вторым поражением питерцев подряд. В последний раз подобное действующий чемпион РПЛ допускал еще три года назад.
Впрочем, бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает, что команда попала в кризис. По его словам, такие результаты являются всего лишь случайностью.
«Это не катастрофа. «Зенит» все равно остается на первом месте и будет чемпионом в этом году, вот увидите. Конкурентов за первое место у них нет», - приводил слова чешского специалиста Sport24.
Примечательно, что сам Петржела накануне поединка спрогнозировал питерскому клубу потерю очков.
Первый раз , с Крыльями , - случайность,
второй ,с Сочи , - совпадение,
третий ,с Арсеналом , - закономерность .
Вот почему вчерашняя игра просто убила ,т.к. в очередной раз продемонстрировала всю ту разруху в головах ГТ и ТШ Зенита.
Чтобы с таким составом проиграть
- Арсеналу
- Сочи
- а у Крыльев выиграть только благодаря судейской ошибки ? !
Ну хотя бы эти азы "вскрытия массированной обороны" ГТ и ТШ Зенита должны знать ?
И как правильно отметил Ловрен , на тренировках должны отрабатывать ?