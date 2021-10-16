Кузяев не сыграет со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек

В эти минуты проходит поединок 11-го тура российской Премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и петербургским «Зенитом». В середине первого тайма полузащитник «сине-бело-голубых» Далер Кузяев получил предупреждение, жестко сыграв против Хлусевича.

Из-за перебора желтых карточек хавбек не поможет своей команде в поединке следующего тура чемпионата России против столичного «Спартака». Встреча состоится 24 октября на «Газпром Арене».

Текстовая трансляция матча «Арсенал» - «Зенит» доступна на Liveresult.ru. На текущий момент счет в поединке не открыт – 0:0.