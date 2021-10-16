Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

Сегодня, 16 октября, петербургский «Зенит» на выезде встречался с тульским «Арсеналом» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака потерпели сенсационное поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе гостей стал нападающий Артём Дзюба, поразивший ворота «оружейников» на 88-й минуте. Этот гол стал для 33-летнего бомбардира 143-м в чемпионате России. Таким образом, Дзюба повторил рекорд экс-нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова.

Следующий гол сделает Артёма единоличным лидером в списке лучших голеадоров за всю историю турнира.