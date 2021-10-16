Дзюба в перерыве матча с «Арсеналом» пожаловался, что в Туле не полили газон

По состоянию на данную минуту тульский «Арсенал» в домашних стенах принимает питерский «Зенит» - в матче закончился первый тайм, а счет так и не был открыт.

Одну из причин отсутствия голов нашел нападающий гостевой команды Артём Дзюба, который на флеш-интервью пожаловался на состояние поля. Игрок отметил, что в Туле не полили газон перед началом встречи.

«Маленькие футбольные хитрости, но ничего страшного - мы к такому уже привыкли», - прокомментировал ситуацию форвард.

Добавим, что если «Арсеналу» удастся удержать ничейный результат, то «канониры» временно покинут зону вылета. Текстовая онлайн-трансляция второго тайма доступна на сайте Liveresult.ru