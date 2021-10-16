«Зенит» впервые с декабря 2018 года проиграл два матча подряд в РПЛ

Недавно завершился поединок между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги, в котором подопечные Сергея Семака неожиданно уступили команде со дна турнирной таблицы чемпионата.

Примечательно, что «Зенит» проиграл второй матч внутреннего первенства кряду – перед перерывом на игры сборных питерцы не смогли набрать очки в противостоянии с «Сочи». Подобное действующий обладатель титула РПЛ допустил впервые с декабря 2018 года.

Практически три года назад «Зенит» в последний раз не набирал ни одного пункта в двух турах подряд – тогда команду огорчил все тот же «Арсенал», а также «Рубин».