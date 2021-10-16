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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» впервые с декабря 2018 года проиграл два матча подряд в РПЛ

16 Октября 2021 • 16:23 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Зенит
окончен

Недавно завершился поединок между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги, в котором подопечные Сергея Семака неожиданно уступили команде со дна турнирной таблицы чемпионата.

Примечательно, что «Зенит» проиграл второй матч внутреннего первенства кряду – перед перерывом на игры сборных питерцы не смогли набрать очки в противостоянии с «Сочи». Подобное действующий обладатель титула РПЛ допустил впервые с декабря 2018 года.

Практически три года назад «Зенит» в последний раз не набирал ни одного пункта в двух турах подряд – тогда команду огорчил все тот же «Арсенал», а также «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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окончен Арсенал Тула 2:1 Зенит 6.4 5.2 1.45
16.10  16:30 Рубин ... Локомотив Москва 2.6 3.25 2.9
16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
16.10  19:00 Сочи ... Ростов 1.82 3.55 4.8
17.10  14:00 Урал ... ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
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