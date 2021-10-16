Семак: Два поражения подряд ни о чём не говорят

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Такой насыщенный матч, особенно во втором тайме. Как оцениваете действия команды? Потому что сегодня поражение, и была масса моментов, которые просто не реализовали.

- Это футбол. Выигрывает та команда, которая забивает. К большому сожалению, был плохой процент реализации тех моментов, что создали. Играли неплохо, моментов создали много, но, к сожалению, не забили. Конечно, если забиваешь первым, соперник раскрывается, и легче играть. Когда пропускаешь первым, команда соперника еще глубже обороняется. Конечно, те моменты, которые мы создали, надо было забивать, тогда и игра была бы другой.

- Замена Кузяева в перерыве - это воспоминание о матче, когда он был удален за две желтее карточки?

- Конечно, он и в сборной сыграл хорошо, получив большую нагрузку, и сегодня, к сожалению, для нас, получил желтую карточку. Любое неудачное действие могло привести к следующей карточке и удалению, поэтому мы его заменили в перерыве.

- У «Арсенала» сегодня было не так много моментов. Но в тех случаях, когда они возникали, казалось, что слишком легко защитники и полузащитники позволяли действовать тулякам. Там Марков абсолютно один оказался в первом тайме, Кангва в концовке так легко прошел защитников. С чем это связываете?

- С ошибками наших игроков в этих моментах. Это всегда ошибки в обороне, где-то индивидуальные, где-то командные, поэтому будем смотреть, почему мизерное количество моментов превратилось в два мяча.

- Сегодня было не так много пространства для маневра, связанного с заменами. Это бросалось в глаза.

- Это обычная наша ситуация. В прошлой игре также у нас молодежь иногда выходит, иногда нет. Сегодня был такой состав, поэтому всех кого могли поменяли, освежили. С точки зрения усиления не было других вариантов.

- Давненько «Зенит» не проигрывал два матча подряд в чемпионате России. О чем этот факт говорит вам?

- Игра на игру не приходится, это ни о чем не говорит. Иногда выигрываем, иногда проигрываем. В предыдущем нашем матче и в этом. По игре и моментам должны были побеждать, но это футбол. Не всегда более сильная команда побеждает.