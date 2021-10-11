Жительница Казани намерена в суде доказать, что Азмун - отец её ребёнка

Жительница Казани уверена, что форвард «Зенита» Сердар Азмун является отцом её ребёнка и через суд требует подтвердить этот факт. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против». Помимо этого девушка намерена взыскать алименты в размере 25% от заработка игрока, что составит около 750 тысяч евро в год.

По ее версии, пара познакомилась три года назад, в результате романических отношений в мае 2021 года появился ребенок. Сам Сердар Азмун решительно отказывается от отцовства.

Напомним, что Азмун проводит третий год в питерском «Зените» и в текущем сезоне забил шесть мячей в 12 официальных матчах. Его контракт с чемпионами России рассчитан до следующего лета.