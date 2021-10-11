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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жительница Казани намерена в суде доказать, что Азмун - отец её ребёнка

11 Октября 2021 • 16:15 Комментировать (2)
Арсенал Тула
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Зенит
16.10 14:00

Жительница Казани уверена, что форвард «Зенита» Сердар Азмун является отцом её ребёнка и через суд требует подтвердить этот факт. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против». Помимо этого девушка намерена взыскать алименты в размере 25% от заработка игрока, что составит около 750 тысяч евро в год.

По ее версии, пара познакомилась три года назад, в результате романических отношений в мае 2021 года появился ребенок. Сам Сердар Азмун решительно отказывается от отцовства.

Напомним, что Азмун проводит третий год в питерском «Зените» и в текущем сезоне забил шесть мячей в 12 официальных матчах. Его контракт с чемпионами России рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
11 Октября 2021 в 17:17
Делов-то - отмотать 9 месяцев назад. Август 2020 - время залётное. Но вот беда - в Казани Зенит не играл... Может с каким-то другим Сердаром перепутала? Тут только ДНК-экспертиза в помощь))
Новостей Обзор
11 Октября 2021 в 16:30
Кто последний,тот отец)) Со всеми спят подряд,потом лишь бы родить и нажиться.
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