Экс-футболист «Зенита» Стариков: «Чувствовалось напряжение между русскими и Спаллетти»

Бывший игрок «Зенита» Евгений Стариков вспомнил о периоде выступлений за петербургский клуб в эпоху тренерства Лучано Спаллетти.

«Я всегда чувствовал напряжение между русскими и Спаллетти, аккуратность в отношении с обеих сторон. Как-будто все ждали огня», - отметил в беседе со Sport24 футболист с американским паспортом.

Стариков добавил, что в то время игроки «Зенита» были разобщены на два лагеря: русские общались с русскими, а легионеры держались отдельно.

Причиной конфликтов между игроками собеседник Sport24 назвал деньги: «Русские не понимали, почему иностранцы получали больше».

Напомним, что под руководством Спаллетти «Зениту» удалось дважды стать чемпионом РПЛ, а также выиграть Кубок и Суперкубок России.