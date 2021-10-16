«Зенит» особо не скрывал, что в прошлое летнее трансферное окно пытался подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти. Но, оказывается, питерцы были единственным клубом, напрямую обращавшемся к руководству итальянцев.

Несмотря на отсутствие конкуренции, сторонам так и не удалось найти компромисс, свидетельствует местное издание Calciomercato. К тому же, источник сообщает, что в следующем году россиянам будет еще труднее переубедить Белотти.

Дело в том, что у футболиста истекает срок действия соглашения с «Торино», а пригласить форварда такого калибра на правах свободного агента намерены миланские гранды.