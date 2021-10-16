Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Арсенал» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о поединке петербургского «Зенита» против тульского «Арсенала» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:2. «Зенит» подойдет к игре максимально сконцентрировано. В том, что чемпион выше классом, сомневаться не приходится», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится в Туле сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам десяти туров чемпионата России тульский коллектив занимает 14 место в таблице, а «сине-бело-голубые» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.