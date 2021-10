Отчёт FIFPRO: Дзюба меньше всех отдыхал в мировом футболе за последние три года

На днях Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) опубликовала отчетность по выступлениям игроков за последние три года.

Эксперт Бен Диннери, который является главным инсайдером АПЛ по травмам, обратил свое внимание на занимательную статистику этого отчета. Оказывается, нападающий «Зенита» Артём Дзюба меньше всех времени провел на отдыхе среди профессиональных игроков. Отметим, что учитывались как дни во время летних отпусков, так и отсутствие на тренировках по ходу сезона по разным на то причинам.

Согласно предоставленным данным, Дзюба за три года пропустил лишь 20 дней. Ближайшим преследователем россиянина является Рубен Диаш из «Манчестер Сити», у которого 33 дня. Однако, португалец провел больше игровых минут в официальных матчах – целых 18 тысяч. На третьем месте расположился Томаш Соучек из «Вест Хэма», отдыхавший 38 суток.

Стоит добавить, что были проанализированы показатели футболистов из всех пяти конфедераций.

