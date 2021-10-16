Оглашены составы на матч «Арсенал» - «Зенит»: Дзюба в старте, Клаудиньо на замене

Миодраг Божович и Сергей Семак огласили стартовые составы своих команд на предстоящий матч 11-го тура российской Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» будет у себя дома принимать лидера внутреннего первенства, «Зенит».

Стоит отметить, что в основу питерского клуба попал Артём Дзюба, который накануне прошедшего сбора национальной команды жаловался на свою плохую игровую форму. Что касается остальных позиций, то на скамейке для запасных остался Клаудиньо. Место же в воротах снова занял Станислав Крицюк.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва, Марков.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Вендел, Дзюба, Малком.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru