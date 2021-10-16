Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 165 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оглашены составы на матч «Арсенал» - «Зенит»: Дзюба в старте, Клаудиньо на замене

16 Октября 2021 • 13:09 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
Через 0 ч. 22 мин.

Миодраг Божович и Сергей Семак огласили стартовые составы своих команд на предстоящий матч 11-го тура российской Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» будет у себя дома принимать лидера внутреннего первенства, «Зенит».

Стоит отметить, что в основу питерского клуба попал Артём Дзюба, который накануне прошедшего сбора национальной команды жаловался на свою плохую игровую форму. Что касается остальных позиций, то на скамейке для запасных остался Клаудиньо. Место же в воротах снова занял Станислав Крицюк.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва, Марков.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Вендел, Дзюба, Малком.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  14:00 Арсенал Тула ... Зенит 6.4 5.2 1.45
16.10  16:30 Рубин ... Локомотив Москва 2.6 3.25 2.9
16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
16.10  19:00 Сочи ... Ростов 1.82 3.55 4.8
17.10  14:00 Урал ... ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
13:24 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Арсенал» возьмёт очки в матче с «Зенитом»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Тихонова с днём рождения
13:09 · Россия. Премьер-лига
Оглашены составы на матч «Арсенал» - «Зенит»: Дзюба в старте, Клаудиньо на замене
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» был единственным клубом, который летом приглашал к себе Белотти слухи
12:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили негативно высказался о Клаудиньо, изъявившего готовность играть за сборную России
12:40 · Россия. Премьер-лига
Веденеев назвал два главных недостатка Дзюбы
12:12 · Россия. Премьер-лига
Цорн опроверг слухи об отстранении Лоськова и Пашинина от работы в «Локомотиве»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в дерби «Спартак» - «Динамо»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поделился прогнозом на матч «Спартака» с «Динамо»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Крыльев Советов» хочет, чтобы журналисты меньше тревожили 16-летнего Пиняева
11:23 · Россия. ФНЛ
Евдокимов назначен главным тренером «Кубани» официально
10:43 · Россия. Премьер-лига
Широков - о натурализации Клаудиньо: «Бред какой-то, человек русского языка не знает»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Кого «Спартак» купит и продаст зимой
09:42 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Арсенал» - «Зенит»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Жирков пригодился бы нынешнему «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем