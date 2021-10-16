Сотый гол Дзюбы – пшик, Кингс Кангва – король: «Арсенал» устроил «Зениту» второе поражение подряд

Миодраг Божович обещал в этом матче праздник футбола

На октябрьский микроцикл Малком и Клаудиньо не были вызваны в сборную Бразилии, так что на этот раз «Зенит» избежал соответствующей эпопеи. Клаудиньо, правда, начал отчётный матч в запасе. И Дзюба опять не ездил в сборную России – теперь уже по собственному решению, а не по воле Карпина. А вот Азмун, игравший за сборную Ирана, всё равно был дисквалифицирован на встречу с «Арсеналом».

После поражения прошлого тура от «Сочи» питерцы должны были иметь несколько больше мотивации, чем обычно. С другой стороны, их отрыв остался прежним, поскольку их главные конкуренты тоже тогда проиграли, а двухнедельный перерыв развеял воспоминания «сине-бело-голубых» о неудачном матче с командой, которую часто называют фарм-клубом «Зенита».

Команда Семака сразу заявила в Туле свои претензии на игру первым номером. Судя по количеству ударов, действующий чемпион раз в пять был сильнее нацелен на чужие ворота, чем хозяева. Моментов гостям при этом н хватало, возникали скорее полумоменты. Коченков отразил попытки Ловрена и Кругового, стремившихся доказать, что Семак не зря за долгое время поставил их в стартовый состав. В эпизоде с Круговым вратарь «канониров» вратарь выпустил мяч из рук, но секунды спустя вовремя окончательно забрал сферу из-под ног Дзюбы.

Малком разок неплохо приложился издали в правый угол да откликнулся головой на подачу с правого фланга. В первом случае Коченкову пришлось прыгать, а во втором ему оказалось достаточно просто выставить руки, стоя на месте. На 23-й минуте случился провал зенитовцев в своей штрафной, когда Смольников покатил с правой стороны в центр, а Марков коряво закрутил в угол – Крицюк не сплоховал. Ну и в завершение тайма питерцы упустили явный момент: Ерохин на добивании после выстрела Малкома недоработал прицел и дал удар выше створа.

В общем, «Зенит» много владел мячом, но «Арсенал» держался и не боялся. А в начале второго тайма пушка «оружейников», стрелявшая редко, дала меткий выстрел. «Канониры» доставили из своего арсенала контратаку и провели её образцово, наказав гостей за неиспользованный чуть ранее шанс Дзюбы. В основном мяч протащил к чужой штрафной Хлусевич, где аккуратно катнул на Давиташвили. Тот подработал сферу на дробившем газоне и загнал её на парковку в правый угол (1:0).

На 70-й минуте момент создали два бразильца, между которыми затесался Дзюба. Малком оторвался от опекуна в правой зоне штрафной и прострелил, Дзюба скинул, а Вендел послал мяч чётко в руки Коченкова. Кроме того, Малком со штрафного завертел мяч рядом с девяткой. «Зенит» атаковал, как и раньше, и отличный момент пришёл к питерцам на 86-й минуте. Восстановившийся от травмы Караваев откликнулся на закидушку Клаудиньо, но подкорректировал мяч левее створа.

Не удалось «канонирам» отстоять счёт 1:0, не удалось. На 88-й минуте Малком навесил с левого фланга во вратарскую, и Дзюба удачно сыграл на опережении, головой переправив снаряд в сетку и забив свой сотый гол за питерский клуб (1:1). Казалось, это всё, и такая ничья более-менее всех устроит, но почуявшим вкус очков «канонирам» одного очка было мало. Поэтому Кингс Кангва решился на дальний удар, и мяч по высокой дуге замысловато нырнул под правую девятку (2:1).

«Арсенал» нанёс «Зениту» второе подряд поражение в двух смыслах – и в плане их личных встреч, и в плане выступления именно питерцев в чемпионате. У Семака вырисовываются реальные проблемы в Премьер-лиге, и вопрос теперь в том, сыграют снова его конкуренты в поддавки.

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Кирилл Иванцов