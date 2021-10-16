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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сотый гол Дзюбы – пшик, Кингс Кангва – король: «Арсенал» устроил «Зениту» второе поражение подряд

16 Октября 2021 • 15:56 Комментировать (3)
Арсенал Тула
2:1
Зенит
окончен

Миодраг Божович обещал в этом матче праздник футбола

Протокол игры  
Арсенал Тула 2:1 Зенит
(1:0) Давиташвили Зурико 53'    
    88' Дзюба Артём (1:1)
(2:1) Кангва Кингс 90'    
Коченков Антон   81' Смольников Игорь Радакович Урош Беляев Максим Степанов Данил Чаушич Горан Хлусевич Даниил   62'   77' (Суханов Артём Романович (   77') Ткачёв Сергей   76' (Гулиев Аяз (   76') Кангва Кингс Давиташвили Зурико   90' (Бьорнстрем Аксель (   90') Марков Евгений   40'   56' (Луценко Евгений (   56'   74')
Запасные: Шамов Егор Панченко Кирилл Кангва Эванс Сокол Артём Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Тудорие Александру
Крицюк Станислав Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Дуглас Сантос Сутормин Алексей   73' (Мостовой Андрей (   73') Кузяев Далер   21'   46' (Клаудиньо (   46') Вендел Маркус Круговой Данил Малком Филипе Ерохин Александр   72' (Караваев Вячеслав (   72') Дзюба Артём
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кравцов Кирилл Барриос Вилмар Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
16 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".

На октябрьский микроцикл Малком и Клаудиньо не были вызваны в сборную Бразилии, так что на этот раз «Зенит» избежал соответствующей эпопеи. Клаудиньо, правда, начал отчётный матч в запасе. И Дзюба опять не ездил в сборную России – теперь уже по собственному решению, а не по воле Карпина. А вот Азмун, игравший за сборную Ирана, всё равно был дисквалифицирован на встречу с «Арсеналом».

После поражения прошлого тура от «Сочи» питерцы должны были иметь несколько больше мотивации, чем обычно. С другой стороны, их отрыв остался прежним, поскольку их главные конкуренты тоже тогда проиграли, а двухнедельный перерыв развеял воспоминания «сине-бело-голубых» о неудачном матче с командой, которую часто называют фарм-клубом «Зенита».

Команда Семака сразу заявила в Туле свои претензии на игру первым номером. Судя по количеству ударов, действующий чемпион раз в пять был сильнее нацелен на чужие ворота, чем хозяева. Моментов гостям при этом н хватало, возникали скорее полумоменты. Коченков отразил попытки Ловрена и Кругового, стремившихся доказать, что Семак не зря за долгое время поставил их в стартовый состав. В эпизоде с Круговым вратарь «канониров» вратарь выпустил мяч из рук, но секунды спустя вовремя окончательно забрал сферу из-под ног Дзюбы.

Малком разок неплохо приложился издали в правый угол да откликнулся головой на подачу с правого фланга. В первом случае Коченкову пришлось прыгать, а во втором ему оказалось достаточно просто выставить руки, стоя на месте. На 23-й минуте случился провал зенитовцев в своей штрафной, когда Смольников покатил с правой стороны в центр, а Марков коряво закрутил в угол – Крицюк не сплоховал. Ну и в завершение тайма питерцы упустили явный момент: Ерохин на добивании после выстрела Малкома недоработал прицел и дал удар выше створа.

В общем, «Зенит» много владел мячом, но «Арсенал» держался и не боялся. А в начале второго тайма пушка «оружейников», стрелявшая редко, дала меткий выстрел. «Канониры» доставили из своего арсенала контратаку и провели её образцово, наказав гостей за неиспользованный чуть ранее шанс Дзюбы. В основном мяч протащил к чужой штрафной Хлусевич, где аккуратно катнул на Давиташвили. Тот подработал сферу на дробившем газоне и загнал её на парковку в правый угол (1:0).

 

На 70-й минуте момент создали два бразильца, между которыми затесался Дзюба. Малком оторвался от опекуна в правой зоне штрафной и прострелил, Дзюба скинул, а Вендел послал мяч чётко в руки Коченкова. Кроме того, Малком со штрафного завертел мяч рядом с девяткой. «Зенит» атаковал, как и раньше, и отличный момент пришёл к питерцам на 86-й минуте. Восстановившийся от травмы Караваев откликнулся на закидушку Клаудиньо, но подкорректировал мяч левее створа.

Не удалось «канонирам» отстоять счёт 1:0, не удалось. На 88-й минуте Малком навесил с левого фланга во вратарскую, и Дзюба удачно сыграл на опережении, головой переправив снаряд в сетку и забив свой сотый гол за питерский клуб (1:1). Казалось, это всё, и такая ничья более-менее всех устроит, но почуявшим вкус очков «канонирам» одного очка было мало. Поэтому Кингс Кангва решился на дальний удар, и мяч по высокой дуге замысловато нырнул под правую девятку (2:1).

 

«Арсенал» нанёс «Зениту» второе подряд поражение в двух смыслах – и в плане их личных встреч, и в плане выступления именно питерцев в чемпионате. У Семака вырисовываются реальные проблемы в Премьер-лиге, и вопрос теперь в том, сыграют снова его конкуренты в поддавки.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Арсенал Тула РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Октября 2021 в 16:07
ай во всем виноваца флегма! если проиграец хрюнделям и его не попруц - это будет шой-та.. )))
уж лучше кержака попробовать поставиц.. двигайте м0лодежь.. а флегма - он просто флегма независимо оц возраста.. )))
JUMPER
16 Октября 2021 в 16:06

ай...арсинал смачна сшчёлкнул симака па носу...))) симак уйди...))) симак уйди...ужо ни вмагату сматреть твой фуцбол...))) тваё место в уфе...)))
Aegur
16 Октября 2021 в 16:04
Бей мешков -спасай футбол!))
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16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
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17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
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