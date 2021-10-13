Семак рассказал о ситуации с Клаудиньо, Караваевым и Барриосом

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу Клаудиньо и Вячеслава Караваева. Бразилец пропустил последнюю игру с «Сочи», а россиянин в последний раз играл за «сине-бело-голубых» в конце лета.

«Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо - пока нет», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Тренер лидера чемпионата России также отметил, что российские сборники вернулись в расположение команды без травм и в хорошем настроении. Семак также добавил, что участие Вильмара Барриоса в матче с «Арсеналом» находится под вопросом из-за позднего приезда хавбека из лагеря сборной Колумбии.