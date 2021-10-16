​Семак высказался о футбольных хитростях в Туле

«Зенит» огорчил своих фанатов вторым поражением в чемпионате подряд. Команда Сергея Семака проиграла в гостях у тульского «Арсенала» со счётом 1:2. После игры тренер «сине-бело-голубых» высказался о футбольных хитростях в Туле в виде газона, который не стали поливать.

«Несмотря на видимую идеальность, на таком поле мяч дробит. Команде, которая больше создаёт, это мешает, а команде, которая играет на контратаках, это помогает», - высказался Семак по ходу пресс-конференции.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 20 октября в Лиге чемпионов. В третьем туре группового этапа команда Сергея Семака будет принимать «Ювентус».